Накануне Нового года в Калининграде автомобиль сбил 8-летнего мальчика

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:14:15+03:00

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Во вторник, 31 декабря, около 13 часов на площади Победы в Калининграде под колеса автомобиля попал ребенок.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, 52-летний водитель «Опеля» в районе дома №4 не успел затормозить перед 8-летним пешеходом, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу. Впрочем, мальчик сам был виноват, поскольку проигнорировал красный сигнал светофора.В результате ДТП школьник получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости ежедневного обучения детей основам безопасного поведения на дороге и в транспорте! В период зимних каникул контролируйте досуг несовершеннолетних, проговаривая с ними маршрут передвижения от дома до других объектов. Водителям следует быть внимательнее, и при приближении к пешеходным переходам обязательно снижать скорость, предоставляя преимущество в движении пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU