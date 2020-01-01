Калининградская полиция учила детей безопасному поведению

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:25:19+03:00

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По ходу традиционной всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», в багратиновском центре социальной помощи семье и детям «Колосок» инспекторами отделения по делам несовершеннолетних межрайонного отдела полиции было проведено общественное мероприятие, посвященное празднованию нового 2020 года.

- Дети приняли участие в конкурсах и викторинах на тему безопасности, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Несовершеннолетним разъясняли правила поведения при экстренных и чрезвычайных ситуациях, соблюдения безопасного поведения во время новогодних каникул, а также, правила личной безопасности. В завершении приятной встречи воспитанникам центра «Колосок» были вручены сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU