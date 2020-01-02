В Калининграде похитили люк с ливневки на улице Ясной

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде праздники не обходятся без вандализма. Так, руководитель МБУ «Гидротехник» Алексей Мойса сообщил на официальной странице своего учреждения о том, что с улицы Ясной неизвестные похитили люк с ливневки. Чтобы обезопасить свои автомобили, жители успели воткнуть в ливневой колодец несколько веток.

- Принимаем меры, - написал Мойса. - Планируем установку новой, антивандальной решетки. Написали заявление в милицию, пусть воров поищут.

ИСТОЧНИК KP.RU