В Калининграде похитили люк с ливневки на улице Ясной
Директор МБУ «Гидротехник» пообещал установить на его месте новую антивандальную решетку
Экибана на месте похищенной ливневкиФото: Алексей Мойса
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В Калининграде праздники не обходятся без вандализма. Так, руководитель МБУ «Гидротехник» Алексей Мойса сообщил на официальной странице своего учреждения о том, что с улицы Ясной неизвестные похитили люк с ливневки. Чтобы обезопасить свои автомобили, жители успели воткнуть в ливневой колодец несколько веток.
- Принимаем меры, - написал Мойса. - Планируем установку новой, антивандальной решетки. Написали заявление в милицию, пусть воров поищут.
ИСТОЧНИК KP.RU