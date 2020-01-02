2020-01-02T11:34:08+03:00
Общество

В Калининграде похитили люк с ливневки на улице Ясной

Директор МБУ «Гидротехник» пообещал установить на его месте новую антивандальную решетку
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Экибана на месте похищенной ливневкиЭкибана на месте похищенной ливневкиФото: Алексей Мойса
Изменить размер текста:

В Калининграде праздники не обходятся без вандализма. Так, руководитель МБУ «Гидротехник» Алексей Мойса сообщил на официальной странице своего учреждения о том, что с улицы Ясной неизвестные похитили люк с ливневки. Чтобы обезопасить свои автомобили, жители успели воткнуть в ливневой колодец несколько веток.

- Принимаем меры, - написал Мойса. - Планируем установку новой, антивандальной решетки. Написали заявление в милицию, пусть воров поищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24