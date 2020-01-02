В Калининграде по площади Победы бегали двое мужчин в одних трусах

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:57:21+03:00

Бегуны в трусах на площади Победы Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В Калининграде двое мужчин, по всей вероятности, нетрезвых бегали по площади Победы в одних трусах. Видео с ними появилось утром 2 января в сообществе автомобилистов Калининградской области.

На первых кадрах мужчины, размахивая руками перебегают по пешеходному переходу с площади к «Пирамиде», потом выпивают из горла и бегут, развлекая прохожих, к ТЦ «Европа».

- Теплая зима у нас однако (спасибо, что в трусах и ботах), - написала в комментариях одна из горожанок.

Тем не менее, большая часть калининградцев посчитала, что полуголые бегуны оказались на улице из-за проигранного спора.

ИСТОЧНИК KP.RU