В Калининграде по площади Победы бегали двое мужчин в одних трусах
В Калининграде двое мужчин, по всей вероятности, нетрезвых бегали по площади Победы в одних трусах. Видео с ними появилось утром 2 января в сообществе автомобилистов Калининградской области.
На первых кадрах мужчины, размахивая руками перебегают по пешеходному переходу с площади к «Пирамиде», потом выпивают из горла и бегут, развлекая прохожих, к ТЦ «Европа».
- Теплая зима у нас однако (спасибо, что в трусах и ботах), - написала в комментариях одна из горожанок.
Тем не менее, большая часть калининградцев посчитала, что полуголые бегуны оказались на улице из-за проигранного спора.
ИСТОЧНИК KP.RU