В Балтийске обнаружен автомобиль Дед Мороз
Вместо бампера у него борода, а на крыше – красный колпак
Автомобильный Дед Мороз из БалтийскаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Балтийске в районе набережной 1 января был замечен автомобиль Опель, «переодевшийся» Дедом Морозом. К бамперу машины была приклеена борода, на крыше болтался огромный красный колпак, а на заднем стекле висел мешок с подарками. Фото нарядного автомобиля появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области. Правда, свидетели сообщают, что уже на следующий день «Дед Мороз» был сильно потрепан приморским ветром.
- Вчера он выглядел гораздо лучше. Собственно, как и люди-человеки, - написал один из очевидцев.
ИСТОЧНИК KP.RU