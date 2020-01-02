2020-01-02T14:18:49+03:00
Общество

В Балтийске обнаружен автомобиль Дед Мороз

Вместо бампера у него борода, а на крыше – красный колпак
Иван МАРКОВ
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Автомобильный Дед Мороз из БалтийскаАвтомобильный Дед Мороз из БалтийскаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Балтийске в районе набережной 1 января был замечен автомобиль Опель, «переодевшийся» Дедом Морозом. К бамперу машины была приклеена борода, на крыше болтался огромный красный колпак, а на заднем стекле висел мешок с подарками. Фото нарядного автомобиля появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области. Правда, свидетели сообщают, что уже на следующий день «Дед Мороз» был сильно потрепан приморским ветром.

- Вчера он выглядел гораздо лучше. Собственно, как и люди-человеки, - написал один из очевидцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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