В Калининграде неизвестные разбили автомобильное стекло взрывом петарды

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:31:02+03:00

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На салюты и петарды в Калининграде жалуются не только владельцы перепуганных домашних животных, но и некоторые автомобилисты. Так, в ночь на 1 января на улице Алданской от любителей фейерверков пострадал припаркованный автомобиль.

- Всех с Новым годом, - написал ночью1 января в сообществе автомобилистов Калининградской области владелец этого авто, калининградец Алексей Спиридонов. - Ищу свидетелей, в 00.00 неизвестные люди стали взрывать большие петарды, адрес Алданская 4, вот что произошло. Вызвали полицию, может, кто что видел, и может помочь?

Комментаторы, как обычно, помочь не смогли. Часть из них позлорадствовала, другая часть посочувствовала, а третья – пожаловалась, что крупнокалиберные салюты, несмотря на сильный ветер, устанавливают прямо на автомобильных парковках.

ИСТОЧНИК KP.RU