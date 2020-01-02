В Калининграде обокрали артистку музыкального театра

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:57:18+03:00

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В Калининградском музыкальном театре обокрали одну из артисток. Об этом в четверг 2 января сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области. По словам оперативников, злоумышленник проник в гримерную комнату, откуда похитил женский кошелек, а также серебряную цепочку с кулоном. Когда он собрался выйти с похищенным, то неожиданно наткнулся на хозяйку ценностей.

- К возможной встрече фигурант был готов, и тут же пояснил артистке, что он просто заблудился в стенах театра, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Мужчине удалось выйти на улицу с похищенным, но уже спустя менее часа, благодаря полученным от театралов примет человека, и оперативности уголовного розыска, фигурант, как выяснилось, пять раз судимый, даже не успел разобраться с похищенным, так как был задержан по хорошо знакомому полиции его домашнему адресу.

Ранее судимому 40-летнему калининградцу теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU