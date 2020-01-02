На Северном обходе Калининграда столкнулись «Нива» и «Мазда», есть пострадавший

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:09:25+03:00

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В среду 1 января сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали всего одно ДТП с пострадавшим. Его причиной стал нетрезвый водитель «Мазды», который двигался по Северному обходу Калининграда от улицы Тенистая Аллея в сторону проспекта Победы.

- В 6 часов 30 минут 40-летний водитель автомобиля «Мазда» в состоянии опьянения, не справился с управлением, совершил наезд на ограждение проезжей части справа по ходу движения, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, - после чего совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного направления, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения.

Всего же за сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 112 нарушения ПДД. Из них 36 нарушений за пешеходами. Также за сутки задержаны 18 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU