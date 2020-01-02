В Калининграде задержана банда профессиональных квартирных воров

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:07:30+03:00

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В Калининграде в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержана группа подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, трое ранее судимых мужчин специализировались на взломах квартир в новостройках. Они пользовались тем, что хозяева, как правило, не торопились после новоселья менять однотипные дверные замки. Злоумышленники хорошо изучили их устройство и с легкостью подбирали ключи для проникновения в жилище.

Перед совершением кражи, подозреваемые прозванивали по домофону все квартиры на лестничной площадке, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Кроме того, один из участников всегда дежурил неподалеку, чтобы по рации предупреждать своих подельников об опасности обнаружения.

На след группировки удалось выйти после очередной кражи на улице Дзержинского, когда злоумышленники пытались скрыться на автомобиле. У задержанных были изъяты похищенные вещи на общую сумму 225 тысяч рублей: дорогие часы, ювелирные украшения, изделия из золота и иностранная валюта. Кроме того, оперативники нашли у подозреваемых орудия совершения преступлений: отмычки, наборы ключей, перчатки и рации.

В отношении двоих 28-ми и одного 31-летнего задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Все трое проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU