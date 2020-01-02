2020-01-02T18:07:30+03:00
Происшествия

В Калининграде задержана банда профессиональных квартирных воров

Мужчины специализировались на вскрытии квартир в новостройках
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержана группа подозреваемых в совершении серии квартирных краж. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, трое ранее судимых мужчин специализировались на взломах квартир в новостройках. Они пользовались тем, что хозяева, как правило, не торопились после новоселья менять однотипные дверные замки. Злоумышленники хорошо изучили их устройство и с легкостью подбирали ключи для проникновения в жилище.

Перед совершением кражи, подозреваемые прозванивали по домофону все квартиры на лестничной площадке, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей. Кроме того, один из участников всегда дежурил неподалеку, чтобы по рации предупреждать своих подельников об опасности обнаружения.

На след группировки удалось выйти после очередной кражи на улице Дзержинского, когда злоумышленники пытались скрыться на автомобиле. У задержанных были изъяты похищенные вещи на общую сумму 225 тысяч рублей: дорогие часы, ювелирные украшения, изделия из золота и иностранная валюта. Кроме того, оперативники нашли у подозреваемых орудия совершения преступлений: отмычки, наборы ключей, перчатки и рации.

В отношении двоих 28-ми и одного 31-летнего задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Все трое проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на площади Победы столкнулись два пассажирских автобуса
На окраине Калининграда неизвестный стрелял из окна по собакам
В Калининграде задержана банда профессиональных квартирных воров
На Северном обходе Калининграда столкнулись «Нива» и «Мазда», есть пострадавший
В Калининграде обокрали артистку музыкального театра
В Калининграде неизвестные разбили автомобильное стекло взрывом петарды
В Балтийске обнаружен автомобиль Дед Мороз
В Калининграде по площади Победы бегали двое мужчин в одних трусах
В Калининграде похитили люк с ливневки на улице Ясной
Калининградская полиция учила детей безопасному поведению
Накануне Нового года в Калининграде автомобиль сбил 8-летнего мальчика
В Калининграде раздели хомлина на перилах Медового моста
В Калининграде БМВ таранил фонарный столб
В новогоднем поздравлении калининградский губернатор перечислил главнее успехи 2019-го