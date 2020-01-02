2020-01-02T20:02:02+03:00
Происшествия

На окраине Калининграда неизвестный стрелял из окна по собакам

Найти стрелка не удалось
Иван МАРКОВ
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Собака с огнестрельным ранениемСобака с огнестрельным ранениемФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде неизвестный стрелял из окна по собакам. Об этом вечером 2 января сообщил один из подписчиков сообщества автомобилистов Калининградской области.

- На автобусном кольце по улице Олега Кошевого кто-то из окон окрестных домов стрелял в собак, - написал он. - Кто и зачем это делает?

К сообщению приложено фото собаки с огнестрельным ранением.

Публика автомобильного сообщества, как обычно разделилась на два противоборствующих лагеря. Живодеры похвалили стрелка, а зоозащитники призвали вычислить его и написать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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