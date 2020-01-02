На окраине Калининграда неизвестный стрелял из окна по собакам
Найти стрелка не удалось
Собака с огнестрельным ранениемФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде неизвестный стрелял из окна по собакам. Об этом вечером 2 января сообщил один из подписчиков сообщества автомобилистов Калининградской области.
- На автобусном кольце по улице Олега Кошевого кто-то из окон окрестных домов стрелял в собак, - написал он. - Кто и зачем это делает?
К сообщению приложено фото собаки с огнестрельным ранением.
Публика автомобильного сообщества, как обычно разделилась на два противоборствующих лагеря. Живодеры похвалили стрелка, а зоозащитники призвали вычислить его и написать заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU