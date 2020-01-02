2020-01-02T21:18:12+03:00
Происшествия

В Калининграде на площади Победы столкнулись два пассажирских автобуса

ДТП произошло на остановке у «Пирамиды»
Иван МАРКОВ
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Столкновение автобусов на площади ПобедыСтолкновение автобусов на площади ПобедыФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Калининграде очередные «автобусные соревнования» закончились столкновением. ДТП произошло на площади Победы, на остановке у «Пирамиды» - стукнулись муниципальный автобус и автобус 48-го маршрута, принадлежащий компании ООО «Вест Лайн 5».

По словам очевидца, в аварии хотел принять участие и третий «муниципал», но он успел объехать опасное место.

Комментаторы назвали ДТП истреблением назойливого конкурента. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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