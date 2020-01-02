Балтфлот получит новейшие вертолеты для охоты за подводными лодками и контрабандистами

2 Янв. 2020 2020-01-02T22:28:05+03:00

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Морская авиация Балтийского флота в ближайшее время получит новейшие вертолеты Ка-27М для охоты за подводными лодками. Обновленные машины, как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, могут обнаружить субмарину в любое время суток, независимо от погоды.

- В строй они встанут в нынешнем году, - сообщает издание. - По мнению экспертов, «двадцать седьмые» сделают российские корабли практически неуязвимыми для торпедных атак в Балтийском море. Кроме того, «охотники» помогут пограничным службам обнаружить в Балтийском море мелкие суда контрабандистов и наркокурьеров.

Боевые возможности нового вертолета, по словам экспертов, превосходят оригинал примерно в два раза. На Балтийском флоте заявили, что первые экипажи на новые машины уже прошли подготовку на базе учебного центра Морской авиации в Ейске.

- Ка-27М построен по двухвинтовой соосной схеме, - добавляют представители Минобороны. - Благодаря отсутствию рулевого винта машина имеет высокую маневренность и компактность. Складывающиеся лопасти позволяют размещать вертолет на палубах даже небольших кораблей. Свою основную задачу — поиск подводных лодок — Ка-27М выполняет с помощью мощной гидроакустической станции, которая опускается на тросе в воду. Кроме того, вертолет оснащен датчиком магнитных аномалий, способным засечь металлический корпус субмарины. Есть у него и специальный буй — это устройство помещается на поверхность воды и «слушает море», передавая сигнал на борт. При обнаружении цели машина приближается и поражает ее торпедой. Ка-27М может работать как автономно, так и в составе группы.

ИСТОЧНИК KP.RU