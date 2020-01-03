Калининград и Зеленоградск попали в топ-10 лучших городов для летнего отдыха

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:10:06+03:00

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Сервис бронирования жилья Tvil.Ru составил очередной рейтинг популярности российских городов. На этот раз оценивалась их привлекательность для летнего отдыха 2020 года.

В десятку лучших городов попали сразу два города из нашего региона - Калининград и Зеленоградск. Причем Калининград стал самым доступным городом по аренде жилья этим летом. Стоимость в нашем городе начинается от 1 тысячи рублей в сутки. Для сравнения: в Суздали, также попавшей в рейтинг, минимальная цена - 13 тысяч рублей.

В десятке самых популярных городов кроме Калининграда, Зеленоградска и Суздали - Санкт-Петербург, Симферополь, Кисловодск, Таганрог, Петрозаводск, Осташков и Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU