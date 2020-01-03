2020-01-03T13:20:37+03:00
Происшествия

В Калининграде скончался 18-летний призывник из Тулы

В конце прошлого года его призвали служить на Балтийский флот
Кирилл Алексеев
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Накануне Нового года в Калининграде умер 18-летний военнослужащий срочной службы, призванный из Тулы. До 19-го дня рождения Ивану Б. оставалось меньше месяца...

Как сообщило тульское издание Myslo, парень умер во сне от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденной аномалией развития тимуса.

Иван Б. отправился служить на Балтийский флот 1 декабря. По факту смерти военнослужащего будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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