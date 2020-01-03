2020-01-03T13:54:48+03:00
Спорт

ЦСКА рассчитывает на мощную поддержку калининградцев в матче с греческим "Панатинаикосом"

Игра регулярного чемпионата Евролиги пройдет в пятницу во дворце спорта "Янтарный"
Кирилл Алексеев
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..Фото: cskabasket.com
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В пятницу, 3 января, во дворце спорта "Янтарный" пройдет очередной матч баскетбольной Евролиги, в котором ЦСКА сразится с афинским клубом "Панатинаикос". Начало матча в 20:00.

- Мы в хорошем настроении, хорошо готовимся и ожидаем, что болельщики обеспечат нас отличной поддержкой. Нужно быть собранными, мотивированными, мобильными и агрессивными с первой до последней минуты, - заявил перед матчем главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

- Рассчитываем на поддержку домашних трибун. Это первая игра календарного года, которая закрывает первый круг, и мы отнесемся к ней со всей серьезностью, - заявил перед матчем форвард ЦСКА Семен Антонов.

Ранее в Калининграде ЦСКА обыграл итальянский "Милан". В настоящее время армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице Евролиги, "Панатинаикос" идет шестым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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