Новогодние гуляния в Калининграде посетили 10 тысяч человек
Новогодние гуляния, которые прошли в Калининграде 1 января на площади Победы, посетили 10 тысяч человек. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
- По предварительным данным на 21:00 1 января через рамки металлоискателей на площади прошли более 10 000 человек, - отметили в пресс-службе. - Еще около 5 тысяч горожан находились за ограждениями рядом с торговым центром "Кловер" и храмом.
В администрации напомнили, что на сцене, установленной на площади Победы, выступили творческие коллективы города, ансамбль народной песни "Сорока" и вокальный квартет "Per4men".
С Новым годом горожан поздравил мэр Калининграда Алексей Силанов.
ИСТОЧНИК KP.RU