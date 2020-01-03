Новогодние гуляния в Калининграде посетили 10 тысяч человек

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:29:02+03:00

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Новогодние гуляния, которые прошли в Калининграде 1 января на площади Победы, посетили 10 тысяч человек. Об этом сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- По предварительным данным на 21:00 1 января через рамки металлоискателей на площади прошли более 10 000 человек, - отметили в пресс-службе. - Еще около 5 тысяч горожан находились за ограждениями рядом с торговым центром "Кловер" и храмом.

В администрации напомнили, что на сцене, установленной на площади Победы, выступили творческие коллективы города, ансамбль народной песни "Сорока" и вокальный квартет "Per4men".

С Новым годом горожан поздравил мэр Калининграда Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU