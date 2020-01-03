Калининград попал в пятерку самых безопасных для автомобилистов городов России

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:45:52+03:00

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Несмотря на то, что Калининград - один из самых автомобилизированных городов России, процент страшных ДТП в нашем городе значительно ниже среднего показателя по стране.

Как отмечают авторы исследования на сайт Car.Ru, в пятерку самых безопасных для передвижения на личном автотранспорте кроме Калининграда входят Тюмень, Псков, Оренбург и Ярославль.

Что касается самого опасного для автомобилистов города России, то им является Темрюк в Краснодарском крае. В этом городе фиксируются самые страшные и серьезные ДТП, которые практически в 3 раза превышают среднюю частоту аварий в стране. В "черном списке" также Челябинск, Липецк, Воронеж, Иркутск и Новосибирск.

ИСТОЧНИК KP.RU