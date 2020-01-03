2020-01-03T15:57:13+03:00
Общество

Парк сенситивного развития в Гурьевске открыли только на бумаге

Десятки жителей города устремились в парк, но столкнулись со строительным забором
Кирилл Алексеев
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Накануне Нового года региональное правительство не без помпы сообщило, что в Гурьевске открылся уникальный рекреационный объект - Парк сенситивного развития, оборудованный в том числе на федеральные деньги. К пресс-релизу прилагалось несколько красочных фотографий.

Однако, как сообщают местные жители, парк открылся только на бумаге. Его территория по-прежнему огорожена строительным забором, внутри идут работы, которых еще непочатый край.

"Так вот, счастливые горожане отправляются в новый парк, думая, что там можно провести новогодние праздники, и... идут обратно. Потому что парк закрыт. А через ограждение видно, что там все еще работают. Вот такая новогодняя история. Обидно", - пишут в сообществе "Подслушано в Гурьевске".

ИСТОЧНИК KP.RU

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