В Литве минимальная зарплата превысила 600 евро

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:26:12+03:00

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С 1 января в Литве выросла минимальная заработная плата. Как сообщило издание Delfi, сейчас ее размер составляет 607 евро (почти 42 тысячи рублей по актуальному курсу), в прошлом году "минималка" была 555 евро.

В сообщении отмечается, что в трехстороннем национальном соглашении сказано, что минимальная зарплата в стране не может быть меньше 45% средней зарплаты и больше 50% средней зарплаты.

Добавим, что размер минимальной оплаты труда в России составляет чуть более 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU