В Литве минимальная зарплата превысила 600 евро
Изменить размер текста:
С 1 января в Литве выросла минимальная заработная плата. Как сообщило издание Delfi, сейчас ее размер составляет 607 евро (почти 42 тысячи рублей по актуальному курсу), в прошлом году "минималка" была 555 евро.
В сообщении отмечается, что в трехстороннем национальном соглашении сказано, что минимальная зарплата в стране не может быть меньше 45% средней зарплаты и больше 50% средней зарплаты.
Добавим, что размер минимальной оплаты труда в России составляет чуть более 11 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU