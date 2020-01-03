2020-01-03T17:54:26+03:00
Общество

Калининградский таксист вернул туристкам из Томска забытую сумку с 17 тысячами евро

Рождественскую историю Павел Мельничук рассказал в Фейсбуке
Кирилл Алексеев
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Павел Мельничук.Павел Мельничук.Фото: Facebook
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Прекрасную рождественскую историю рассказал калининградец Павел Мельничук в сообществе "Кёнигсберг-Калининград" в Фейсбуке.

Павел подрабатывает таксистом, и 24 декабря у Южного вокзала взял двух клиентов - женщин почтенных лет, прилетевших в Калининград из Томска. Однако конечной целью дам был польский Гданьск. Самолет в Москве задержали, потому на последний автобус до польского города из Калининграда женщины опоздали. Павел Мельничук взялся их подвезти по тарифу - за 3600 рублей.

Приключения начались на польской границе. У женщин оказались незадекларированными 17 000 евро (более миллиона рублей). Польские таможенники не хотели пускать россиянок на территорию Евросоюза, однако Павлу удалось их уговорить - сообщив, что столь внушительные деньги они везут на троих.

Затем на автобане Эльблонг - Гданьск одна из пассажирок, 85-летняя старушка, захотела выйти "подышать" - на скорости более 100 километров в час. Павел вовремя предупредил ее намерение и успел затормозить машину.

В Гданьске огромных трудов стоило найти нужную гостиницу, потратили на это больше часа. Но старушки все-таки заселились, и Павел с легким сердцем и 5 тысячами рублей в кармане устремился в Калининград. А после этого произошло самое интересное.

"Отъезжаю пару кварталов, выезжаю на освещенную улицу и краем глаза вижу, что на заднем сидении сумка, - рассказывает Павел. - Останавливаюсь. Смотрю в сумку! Точно! Да блин! Разворачиваюсь. Еду назад. Звоню в домофон. Не берут. Звоню еще раз. "Алле, мы уже спим". "Вы свой миллион у меня в машине забыли!!!" "Ой, ща". Выбегает, забирает сумку. Еще раз до свидания! Выезжаю. Музыку громче, скорость больше. В 4 был дома. На работу проспал на полчаса..."

ИСТОЧНИК KP.RU

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