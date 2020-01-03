В Калининграде ЦСКА проиграл греческому "Панатинаикосу"
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В пятницу во дворце спорта "Янтарный" прошла встреча регулярного первенства баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и греческим "Панатинаикосом".
На матч были продан все билет, однако сумасшедшая поддержка трибун армейцам не помогла. Победу в овертайме одержал греческий клуб. Общий счет: 106:102 в пользу "Панатинаикоса". При этом самым результативным игроком матча стал армеец Майк Джеймс, набравший 30 очков.
После этого поражения ЦСКА опустился на пятую строчку в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU