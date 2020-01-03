Калининград готов принять Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу
Калининград готов принимать вынесенные матчи Евролиги, а также Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова цитирует агентство ТАСС.
- Если будет удобно или снова возникнет необходимость, то наша арена готова принимать ЦСКА и Евролигу снова, - сказал Антон Алиханов. - При этом другие команды мы тоже будем рады видеть, потому что на удивление тепло были приняты обе игры армейцев. Вроде бы не баскетбольный город, но на обоих матчах аншлаг. В этом плане у Калининграда хорошие перспективы.
Напомним, в пятницу в Калининграде при полных трибунах прошел матч на первенство Евролиги по баскетболу, в котором ЦСКА уступил в овертайме греческому "Панатинаикосу".
ИСТОЧНИК KP.RU