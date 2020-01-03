Калининград готов принять Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

3 Янв. 2020 2020-01-03T23:45:48+03:00

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Калининград готов принимать вынесенные матчи Евролиги, а также Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова цитирует агентство ТАСС.

- Если будет удобно или снова возникнет необходимость, то наша арена готова принимать ЦСКА и Евролигу снова, - сказал Антон Алиханов. - При этом другие команды мы тоже будем рады видеть, потому что на удивление тепло были приняты обе игры армейцев. Вроде бы не баскетбольный город, но на обоих матчах аншлаг. В этом плане у Калининграда хорошие перспективы.

Напомним, в пятницу в Калининграде при полных трибунах прошел матч на первенство Евролиги по баскетболу, в котором ЦСКА уступил в овертайме греческому "Панатинаикосу".

ИСТОЧНИК KP.RU