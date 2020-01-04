В Калининграде на Гостинной образовался глубокий провал плитки

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:12:45+03:00

Он появился возле дома № 3 на автомобильной парковке

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Водители предупреждают о провале плитки, который образовался на улице Гостинной в Калининграде. Видео появилось в Сообществе автомобилистов Калининграда во «ВКонтакте».

На кадрах видео можно рассмотреть глубокий провал в плитке. Он появился возле дома № 3 на автомобильной парковке. По словам водителей, в нее провалился автомобиль. На место выехала аварийная бригада и машину сумели достать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/753151" frameborder="0"></iframe> Яма на Гостинной в Калининграде.Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ИСТОЧНИК KP.RU