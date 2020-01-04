В Калининграде на Гостинной образовался глубокий провал плитки
Он появился возле дома № 3 на автомобильной парковке
кадр видеоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Водители предупреждают о провале плитки, который образовался на улице Гостинной в Калининграде. Видео появилось в Сообществе автомобилистов Калининграда во «ВКонтакте».
На кадрах видео можно рассмотреть глубокий провал в плитке. Он появился возле дома № 3 на автомобильной парковке. По словам водителей, в нее провалился автомобиль. На место выехала аварийная бригада и машину сумели достать.
Яма на Гостинной в Калининграде.Сообщество автомобилистов Калининграда и области
ИСТОЧНИК KP.RU