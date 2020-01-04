2020-01-04T15:12:45+03:00
Общество

В Калининграде на Гостинной образовался глубокий провал плитки

Он появился возле дома № 3 на автомобильной парковке
Сергей Богров
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кадр видеокадр видеоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Водители предупреждают о провале плитки, который образовался на улице Гостинной в Калининграде. Видео появилось в Сообществе автомобилистов Калининграда во «ВКонтакте».

На кадрах видео можно рассмотреть глубокий провал в плитке. Он появился возле дома № 3 на автомобильной парковке. По словам водителей, в нее провалился автомобиль. На место выехала аварийная бригада и машину сумели достать.

Яма на Гостинной в Калининграде.Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ИСТОЧНИК KP.RU

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