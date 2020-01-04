В Калининграде на Сельма после ДТП «БМВ» пробил забор и выехал на встречку

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:10:47+03:00

Фото с места ДТП Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

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В субботу, 4 января, в Калининграде произошло ДТП на в микрорайоне Сельма. Об этом сообщили очевидцы в городском «Сообществе автомобилистов».

На улице Гайдара около 11:00 столкнулись «БМВ» и «Митсубиси». От удара первая машина пробила дорожное ограждение, перелетела через разделительную полосу и оказалась на встречке. Второе авто развернуло на правой крайней полосе.

По предварительной информации, никто не пострадал. На этом отрезке дороги образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU