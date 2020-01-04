Калининградский экстремал вморозит себя в лед в Якутии при -50 градусах

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:44:59+03:00

Олег Резанов во время оного из испытаний холодом Фото: Олег Резанов

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Экстремал из Зеленоградска Олег Резанов, которого прозвали «Повелителем холода», собирается вморозить себя в лед в Якутии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

— Испытание назначено на второе февраля 2020 года. Повелителя Холода вморозят в лёд в Якутии при минус 50 градусах, — пишет Резанов.

Ранее Резанов в ночь на 23 декабря лег в деревянный саркофаг, в котором его закопали под снег на глубину около полутора метров. В экстремальных условиях он провёл 12 часов 59 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU