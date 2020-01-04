Появилось видео с «БМВ», проломившим забор на Сельме в Калининграде

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:02:36+03:00

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В Калининграде опубликовали видео ДТП, которое произошло 4 января на Сельме. Ролик с камеры видеонаблюдения появился в городском «Сообществе автомобилистов» во «ВКонтакте».

На кадрах записи видно, что «БМВ» на улице Гайлара столкнулась с автомобилем «Митсубиси». После этого авто пробило дорожное ограждение и выехала на встречку. О пострадавших ничего не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/753177" frameborder="0"></iframe> ДТП на Сельме в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU