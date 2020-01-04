2020-01-04T15:02:36+03:00
Общество

Появилось видео с «БМВ», проломившим забор на Сельме в Калининграде

ДТП произошло на улице Гайдара днем 4 января
Сергей Богров
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В Калининграде опубликовали видео ДТП, которое произошло 4 января на Сельме. Ролик с камеры видеонаблюдения появился в городском «Сообществе автомобилистов» во «ВКонтакте».

На кадрах записи видно, что «БМВ» на улице Гайлара столкнулась с автомобилем «Митсубиси». После этого авто пробило дорожное ограждение и выехала на встречку. О пострадавших ничего не сообщается.

ДТП на Сельме в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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