Появилось видео с «БМВ», проломившим забор на Сельме в Калининграде
ДТП произошло на улице Гайдара днем 4 января
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В Калининграде опубликовали видео ДТП, которое произошло 4 января на Сельме. Ролик с камеры видеонаблюдения появился в городском «Сообществе автомобилистов» во «ВКонтакте».
На кадрах записи видно, что «БМВ» на улице Гайлара столкнулась с автомобилем «Митсубиси». После этого авто пробило дорожное ограждение и выехала на встречку. О пострадавших ничего не сообщается.
ДТП на Сельме в Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU