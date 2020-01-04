Под Калининградом 52-летний пешеход попал под колеса «Вольво»
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте
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В минувшую пятницу в поселке Луговое Гурьевского района произошло ДТП, в котором пострадал 52-летний пешеход. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительной информации, на улице Центральной 63-летняя водитель «Вольво» сбила мужчину. Он переходил дорогу в неположенном месте, справа налево по ходу движения авто. В результате пешеход получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU