2020-01-04T16:54:50+03:00
Политика

У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик ВВС США

Самолет взлетел с базы в Литве в 11:05 по московскому времени
Сергей Богров
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Данные сервиса Plane RadarДанные сервиса Plane RadarФото: Twitter.com
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У границ Калининградской области обнаружили американский самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty. Такие данные приводит мониторинговый ресурс Plane Radar.

Самолет взлетел с базы в Литве в 11:05 по московскому времени. Примерно через полчаса воздушное судно приблизилось к границе Калининградской области. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.

Напомним, в последние годы иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у российских границ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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