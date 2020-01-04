У границ Калининградской области заметили самолет-разведчик ВВС США
Самолет взлетел с базы в Литве в 11:05 по московскому времени
Данные сервиса Plane RadarФото: Twitter.com
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У границ Калининградской области обнаружили американский самолет-разведчик Beechcraft RC-12X Liberty. Такие данные приводит мониторинговый ресурс Plane Radar.
Самолет взлетел с базы в Литве в 11:05 по московскому времени. Примерно через полчаса воздушное судно приблизилось к границе Калининградской области. Полет проходил на высоте более восьми тысяч метров со средней скоростью около 450 километров в час.
Напомним, в последние годы иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у российских границ.
ИСТОЧНИК KP.RU