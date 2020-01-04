В Калининградской области «Ситроен» сбил на «зебре» 56-летнего мужчину

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:20:43+03:00

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В минувшую пятницу в Гусеве около семи часов вечера в ДТП пострадал 56-летний мужчина. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около семи часов вечера.

На улице Победы в районе дома № 1 «Ситроен», за рулем которого находился 69-летний водитель, сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате он получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU