В Калининградской области «Ситроен» сбил на «зебре» 56-летнего мужчину
Дорожный инцидент произошел в Гусеве на улице Победы
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В минувшую пятницу в Гусеве около семи часов вечера в ДТП пострадал 56-летний мужчина. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, дорожный инцидент произошел около семи часов вечера.
На улице Победы в районе дома № 1 «Ситроен», за рулем которого находился 69-летний водитель, сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате он получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU