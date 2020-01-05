В Калининграде ожидается мокрый снег и усиление ветра до 15 метров в секунду
.Фото: Александр Подгорчук
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Прогноз на понедельник, 6 января, опубликовало региональное правление МЧС. По информации ведомства, на территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами осадки – дождь, мокрый снег. Ветер западный, скоростью до 12-15 м/с. Температура воздуха ночью будет около нуля, днем до +5 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица
По предварительным прогнозам, крепкий ветер ожидается практически в течение всей следующей недели. В некоторые дни его скорость в порывах составит 16 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU