На улице Балашова в Калининграде загорелся «Хендэ Солярис»
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Сообщение о горящей машине поступило в Центр управления в кризисных ситуациях во втором часу ночи. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на улице Балашова, Ленинградского района полыхал «Хендэ Солярис» 2013 года выпуска.
На место выехал расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 - 6 человек и 1 единица техники. Однако к приезду пожарных автомобиль уже потушили очевидцы. У «Соляриса» выгорел моторный отсек, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU