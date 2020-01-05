На улице Балашова в Калининграде загорелся «Хендэ Солярис»

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:17:47+03:00

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Сообщение о горящей машине поступило в Центр управления в кризисных ситуациях во втором часу ночи. Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, на улице Балашова, Ленинградского района полыхал «Хендэ Солярис» 2013 года выпуска.

На место выехал расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-1 - 6 человек и 1 единица техники. Однако к приезду пожарных автомобиль уже потушили очевидцы. У «Соляриса» выгорел моторный отсек, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU