Волейболистки калининградского «Локомотива» вернулись из отпуска

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:06:47+03:00

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Как сообщает официальный сайт клуба, новогодние каникулы у «Локо» уже завершились. Волейболистки собрались в Калининграде и приступили к тренировкам в тренажерном зале и на площадке.

- После паузы игрокам нужно некоторое время, чтобы вернуться в рабочий ритм. Но до первого в новом году матча – еще две недели, - отмечают в пресс-службе.

В январе «Локомотив» будет играть только дома. 18 января состоится очередной матч Суперлиги против «Протона». 22 января в Калининград вернется Лига чемпионов - «Локомотив» примет «Савино Дель Бене». А 26 января болельщиков вновь ждет Суперлига и матч «Локомотив» - «Динамо» (Краснодар).

ИСТОЧНИК KP.RU