На Московском проспекте в Калининграде столкнулись «Фольксваген» и «Лифан»
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ДТП произошло ровно в 14.00 около дома №271. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 49-летняя калининградка, управлявшая «Фольксвагеном», не выполнила требование ПДД перед разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. В результате «Фольксваген» столкнулся с «Лифаном», за рулем которого находился 55-летний мужчина.
Водитель «Фольксвагена» получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU