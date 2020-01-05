2020-01-05T15:27:58+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Калининграде столкнулись «Фольксваген» и «Лифан»

Николай Литвинов
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ДТП произошло ровно в 14.00 около дома №271. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 49-летняя калининградка, управлявшая «Фольксвагеном», не выполнила требование ПДД перед разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. В результате «Фольксваген» столкнулся с «Лифаном», за рулем которого находился 55-летний мужчина.

Водитель «Фольксвагена» получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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