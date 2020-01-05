Житель Озерского района 1 января убил своего взрослого сына
Трагедия произошла 1 января в поселке Яблоновка Озерского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, конфликт разгорелся в собственном доме 61-летнего подозреваемого. По версии следствия, во время ссоры пенсионер меньше пяти раз ударил 35-летнего сына в грудь. Молодой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скончался на месте.
О случившемся в полицию сообщил сам отец. По его словам, он защищался от агрессии сына. Мужчина задержан, назначены судебные экспертизы. Подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
ИСТОЧНИК KP.RU