Житель Озерского района 1 января убил своего взрослого сына

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:02:02+03:00

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Трагедия произошла 1 января в поселке Яблоновка Озерского района. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, конфликт разгорелся в собственном доме 61-летнего подозреваемого. По версии следствия, во время ссоры пенсионер меньше пяти раз ударил 35-летнего сына в грудь. Молодой мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, скончался на месте.

О случившемся в полицию сообщил сам отец. По его словам, он защищался от агрессии сына. Мужчина задержан, назначены судебные экспертизы. Подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

ИСТОЧНИК KP.RU