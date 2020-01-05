2020-01-05T17:07:05+03:00
Общество

За сутки на калининградские дороги упали 3 дерева

Николай Литвинов
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О работе дорожных служб на своей странице в Facebook рассказала министр развития инфраструктуры Елена Дятлова. По ее словам, дорожники убрали 3 поваленных дерева- на 54-ом километре дороги "Зеленоградск-Приморск", в районе поселка Фурманово и на дороге "Советск-Славск".

Противогололедными материалами обработали более 4600 километров областных дорог, для чего использовали 402 тонны соли и 501 тонна песко-соляной смеси. Всего работали 87 единиц дорожной техники.

- Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим, - призвала министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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