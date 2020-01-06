В Калининграде на продавщицу завели дело за продажу алкоголя подростку

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:07:38+03:00

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На продавщицу одного из продуктовых магазинов в Калининграде завели уголовное дело за продажу спиртного подростку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

44-летняя продавщица не удостоверилась в совершеннолетии 16-летнего покупателя и продала ему алкоголь. Ситуацию усугубило, что ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за подобное правонарушение.

В прошлый раз она отделалась штрафом, сейчас же ей грозят исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU