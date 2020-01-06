Калининградец украл из салона красоты оборудование и парфюмерию на 125 тысяч рублей

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:13:13+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли крупную кражу из салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Несколько дней назад злоумышленник отжал входную дверь и проник в парикмахерскую. Не найдя денег, он хватал все, что попадалась под руку- электробритвы, машинки для стрижки, а также дорогостоящую женскую парфюмерию. Ущерб составил 125 тысяч рублей.

Сотрудники полиции довольно быстро установили личность вора и задержали его. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель.

«На момент задержания, подозреваемый уже успел продать электроприборы и косметические принадлежности, сейчас устанавливается их местонахождение», - отметили в пресс-службе полиции. На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU