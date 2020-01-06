Незрячий пианист из Пионерского выступил в финале конкурса «Новая звезда — 2020»

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:21:38+03:00

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Незрячий пианист из Пионерского Никита Плетнев выступил в финале Всероссийского конкурса «Новая звезда — 2020». 18-летнего музыканта позвали на шоу в качестве специального гостя, написала на своей странице в «Фейсбук» солистка областной филармонии Анна Ушакова.

«Каждый раз, смотря на Никитушку-благодарю Вселенную за встречу с ним. Для меня, для нас всех -он настоящий герой, талантливый, сильный, целеустремленный. И его выступление в финале Всероссийского конкурса «Новая звезда-2020»-как специального гостя-лучший Рождественский подарок для всех нас!!! А за каждой победой Никиты-Мама», - написала Анна Ушакова

Концерт показали в эфире телеканала «Звезда» в субботу, 4 января.

ИСТОЧНИК KP.RU