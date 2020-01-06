На границе в Безледах задержали пьяного калининградца за рулем БМВ

6 Янв. 2020 2020-01-06T14:52:27+03:00

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Польские пограничники задержали жителя Калининградской области, который за рулем БМВ пытался пересечь границу. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. Сотрудник пограничной службы почувствовал запал алкоголя от 41-летнего водителя на въезде в Польшу. Проверка на алкотестере показала ,7 промилле алкоголя.

В результате поездка калининградца завершилась посещением штаба полиции в Бартошице. Пока остается неизвестным, почему на российской стороне границы никто не обратил внимания на пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU