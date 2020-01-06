Калининградская прокуратура добилась блокировки сайтов о способах дачи взяток чиновникам
Прокуратура Московского района Калининграда добилась блокировки сайтов с запрещенной информацией, побуждающей к совершению коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее в ходе мониторинга сотрудники прокуратуры выявили сайты, на которых размещалась информация о возможных способах дачи взятки должностному лицу для принятия каких-либо решений, влекущих за собой наступление юридически значимых последствий.
После этого ведомство направило иски в суд с требованиями блокировки подобных ресурсов. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU