Калининградская прокуратура добилась блокировки сайтов о способах дачи взяток чиновникам

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:12:40+03:00

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Прокуратура Московского района Калининграда добилась блокировки сайтов с запрещенной информацией, побуждающей к совершению коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в ходе мониторинга сотрудники прокуратуры выявили сайты, на которых размещалась информация о возможных способах дачи взятки должностному лицу для принятия каких-либо решений, влекущих за собой наступление юридически значимых последствий.

После этого ведомство направило иски в суд с требованиями блокировки подобных ресурсов. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU