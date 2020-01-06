Калининградские власти ожидают рост числа туристов из Китая с электронными визами

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:21:55+03:00

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Региональные власти ожидают увеличения числа китайских туристов, которые могут приехать в Калининградскую область по электронной визе. Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Региональные власти совместно с турбизнесом совместно продвигают турпотенциал Калининградской области на азиатском рынке. В 2020 году Калининградская область планирует принять участие в качестве соэкспонента в крупнейшей международной туристической выставке отрасли в Шанхае – ITB China, которая ежегодно собирает более 700 экспонентов из 80 стран, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Антон Алиханов отметил, что на турпотоке из Китая отрицательно сказывается отсутствие прямого авиасообщения между Калининградом и городами КНР. В этой связи рассматривается возможность открытия прямого чартерного сообщения.

«Культурно-познавательные цели – это основная мотивация для посещения нашей страны иностранными туристами. В части продвижения Калининградской области на китайский рынок основной акцент планируется сделать на трех направлениях: знакомство с достопримечательностями самого западного региона России, организация «янтарного шоппинга», а также прогулки по национальному парку Куршская коса», - отметил глава региона.

Напомним, С 1 июля 2019 года граждане 53 иностранных государств могут получить бесплатную однократную электронную визу для посещения Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU