Область выделяет 4 млрд рублей на строительство медико-диагностического центра в Советске
Общая площадь объекта составит 21,5 тыс квадратных метров.
.Фото: Александр Подгорчук
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Правительство калининградской области выделяет 4 млрд рублей на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске. Соответствующее постановление было опубликовано 31 декабря 2019 года на портале правовой информации.
Новый медицинский центр появится в границах л. Гастелло – ул. Лермонтова – ул. Титова на месте бывшего военного городка с госпиталем, который был закрыт в 2009 году.
Согласно постановлению, общая площадь объекта составит 21,5 тыс квадратных метров. Медицинский центр должен быть построен к 2025 году.
ИСТОЧНИК KP.RU