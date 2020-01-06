2020-01-06T15:32:18+03:00
Общество

Область выделяет 4 млрд рублей на строительство медико-диагностического центра в Советске

Общая площадь объекта составит 21,5 тыс квадратных метров.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Правительство калининградской области выделяет 4 млрд рублей на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске. Соответствующее постановление было опубликовано 31 декабря 2019 года на портале правовой информации.

Новый медицинский центр появится в границах л. Гастелло – ул. Лермонтова – ул. Титова на месте бывшего военного городка с госпиталем, который был закрыт в 2009 году.

Согласно постановлению, общая площадь объекта составит 21,5 тыс квадратных метров. Медицинский центр должен быть построен к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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