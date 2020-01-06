Калининградец убил лучшего друга металлической трубой

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:45:14+03:00

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В Калининграде осудили молодого мужчину, который избил до смерти своего лучшего друга. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В марте прошлого года двое мужчин выпивали около одного из домов на улице Васнецова в Калининграде. Встреча лучших друзей закончилась дракой, в ходе которой 20-летний горожанин ударил приятеля металлической трубой в грудь. Из-за этого произошла рефлекторная остановка сердечной деятельности, и он скончался на месте происшествия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и пояснил, что не желал наступление смерти, он искренне раскаивается, очень сожалеет о гибели своего лучшего друга. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU