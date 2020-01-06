2020-01-06T16:17:45+03:00
Общество

В Калининграде компанию и предпринимателя оштрафовали за ночную продажу алкоголя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде компанию и предпринимателя оштрафовали за продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в нескольких магазинах ООО Рос.А» продавали алкоголь в ночное время. Также на незаконной продаже алкоголя попался индивидуальный предприниматель Боченков Д.Г. Весь алкоголь был изъят.

В результате гендиректора ООО «Рос.А» оштрафовали на 40 тысяч рублей, юридическое лицо – на 200 тысяч рублей. Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, с 13 декабря 2019 года продавать алкоголь в регионе можно с 11 часов утра до 9 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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