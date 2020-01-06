В Калининграде открыли для посетителей судно «Витязь»

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:04:42+03:00

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В Калининграде после ремонта открыли для посетителей борт научно-исследовательского судна «Витязь», пишет «ТАСС».

«Судно «Витязь» открыто для посещения туристами. Мы открыли специальный маршрут, рассказывающий об истории судна. Открыты салон команды, внутренние коридоры, кают-компания, каюта капитана, ходовая рубка, палубы судна. Организованы экскурсии в машинное отделение», - рассказал «ТАСС» представитель дирекции музея Мирового океана.

Полностью экспозицию на борту «Витязя», рассказывающую о Мировом океане и истории его изучения, планируется развернуть в течение месяца, добавил собеседник информагентства. К марту возобновит работу гостиница, где туристы смогут пожить в каютах на борту судна.

«Витязь» - крупнейшее в мире научное судно-музей с экспозицией на борту, которое в 2019 году отметило 80-летний юбилей. С его борта впервые измерили глубину Марианской впадины. Оно стало первым экспонатом Музея Мирового океана в Калининграде. С октября судно находилось на ремонте, а 24 декабря вернулось на стоянку у причала Музея Мирового океана.

ИСТОЧНИК KP.RU