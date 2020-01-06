На фасад первой гимназии в Калининграде вернулись головы Коперника, Канта, Гердера и Коринта

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:37:41+03:00

Восстановленные головы Коперника, Канта, Гердера и Коринта на фасаде первой гимназии Фото: Иван МАРКОВ

Спонсором восстановления скульптурных изображений стал бывший ученик этой школы

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В Калининграде днем 6 января на фасад гимназии №1 вернули утраченные ранее маскароны (скульптурные украшения здания в виде стилизованных человеческих голов) - головы Николая Коперника, Иммануила Канта, Иоганна Гердера и Ловиса Коринта.

Автором этих изображений выступил калининградский скульптор Андрей Шевцов, а спонсором – бывший ученик этой школы, бизнесмен Павел Наумов.

Напомним, сегодняшняя первая гимназия (до войны она называлась «Бургшуле») – это первая школа, которая начала свою работу в послевоенном Калининграде-Кёнигсберге, первые занятия в ней прошли уже осенью 1945 года.

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 здание высшей реальной школы «Бургшуле» получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU