2020-01-07T12:48:28+03:00
Досуг

Рождественская программа: В Калининграде продолжает работу православная ярмарка

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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До 10 января в «Кловер Сити-Центре» работает православная выставка-ярмарка здоровой жизни «Русский край». Как рассказали организаторы, главная тема выставки в этом году – экопродукты и здоровая жизнь.

Во вторник 7 января с 12:00 до 18:00 мероприятия ярмарки посвящены Рождеству.

По традиции участники ярмарки из России и зарубежных стран предложат сибирские продукты, живицу, одежду из кашемира, натуральные одеяла и ткани, масла, сладости, православную литературу, крымскую косметику, сакские грязи, монастырскую аптеку и многое другое.

Вход на ярмарку свободный.

Напомним, до 10 января с 8.00 до 19.00 закрыто движение на участке ул. Проф. Баранова от въезда на подземную парковку «Кловер Сити Центр» (пл. Победы, 10) до ул. Подп. Иванникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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