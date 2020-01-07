В Багратионовском районе из-за косули на дороге автомобиль улетел в кювет, двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ДТП случилось в понедельник 6 января в 13:50 на 3 километре автодороги «Донское-Богатово». 49-летний мужчина, который был за рулем автомобиля BMW заметил на проезжей части косулю. Он не справился с управлением и вылетел в придорожный кювет.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, автомобиль еще и врезался в деревья, находящиеся в лесополосе.
В результате ДТП водитель и 47-летняя пассажирка машины получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU