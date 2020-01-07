В Багратионовском районе из-за косули на дороге автомобиль улетел в кювет, двое пострадавших

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:54:41+03:00

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ДТП случилось в понедельник 6 января в 13:50 на 3 километре автодороги «Донское-Богатово». 49-летний мужчина, который был за рулем автомобиля BMW заметил на проезжей части косулю. Он не справился с управлением и вылетел в придорожный кювет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, автомобиль еще и врезался в деревья, находящиеся в лесополосе.

В результате ДТП водитель и 47-летняя пассажирка машины получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU