Бывший игрок «Балтики» перешел в «Динамо»

7 Янв. 2020 2020-01-07T13:14:12+03:00

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Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым. Об этом во вторник 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного футбольного клуба.

Уточняется, что контракт заключен на 4,5 года.

Дмитрий Скопинцев выступал за «Краснодар» с февраля 2019 года. Прежде он, в том числе, играл за калининградскую «Балтику».

Интересно, что 22-летний спортсмен ранее в своем Instagram сообщил о переходе в «Динамо», однако позднее удалил эту информацию из текста сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU