Бывший игрок «Балтики» перешел в «Динамо»
Изменить размер текста:
Футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с защитником «Краснодара» Дмитрием Скопинцевым. Об этом во вторник 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного футбольного клуба.
Уточняется, что контракт заключен на 4,5 года.
Дмитрий Скопинцев выступал за «Краснодар» с февраля 2019 года. Прежде он, в том числе, играл за калининградскую «Балтику».
Интересно, что 22-летний спортсмен ранее в своем Instagram сообщил о переходе в «Динамо», однако позднее удалил эту информацию из текста сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU