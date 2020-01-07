На улице Мариупольской загорелись торговые палатки
Пожар удалось оперативно ликвидировать
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Пожар случился на улице Мариупольской в Калининграде в минувший понедельник 6 января.
В 20:39 поступило сообщение о горящих торговых ларьках.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в группе торговых палаток тлела обшивка на площади 2 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU