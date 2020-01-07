2020-01-07T13:59:19+03:00
Происшествия

На улице Мариупольской загорелись торговые палатки

Пожар удалось оперативно ликвидировать
Александр КАТЕРУША
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Пожар случился на улице Мариупольской в Калининграде в минувший понедельник 6 января.

В 20:39 поступило сообщение о горящих торговых ларьках.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в группе торговых палаток тлела обшивка на площади 2 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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